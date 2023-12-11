Пьяный водитель на Volkswagen упал с четвертого этажа парковки в Москве и остался жив

В результате ДТП пострадавших нет

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Пьяный водитель на Volkswagen Touareg упал с четвертого этажа парковки в районе Пятницкого шоссе в Москве, когда сдавал назад, мужчина не пострадал. Об этом ТАСС сообщили в правоохранительных органах.

"Инцидент произошел в районе Пятницкого шоссе. Водитель на Volkswagen Touareg сдавал назад и не заметил ограждение парковки, в результате упал с четвертого этажа. Он не пострадал", - сказал собеседник.

По его словам, в момент происшествия мужчина был пьян. В пресс-службе столичного ГУ МВД России подтвердили ТАСС, что в результате ДТП пострадавших нет. "Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства произошедшего", - сказали в пресс-службе.