На северо-западе Москвы в жилом доме произошел взрыв газа

По предварительной информации, причиной стала неисправность в кухонной плите

МОСКВА, 11 декабря. /ТАСС/. Взрыв газовоздушной смеси произошел в квартире жилого дома на Парковой улице в Москве, сообщили ТАСС в экстренных службах.

"В СЗАО в доме номер 14 по Парковой улице в квартире на третьем этаже произошел хлопок газовоздушной смеси", - сказал собеседник агентства.

Взрывом выбило стекла в квартире, также поврежден балкон. Пострадавших нет. Предварительно, причиной ЧП стала неисправность в кухонной плите.

"Причиной инцидента в жилом доме №14 на улице ул. Парковая является нарушение правил эксплуатации газового оборудования. Угроз для населения, утечек газа не обнаружено, пострадавших нет. Приняты все меры безопасности", - подтвердили ТАСС в пресс-службе АО "Мосгаз".

Там уточнили, что аварийная заявка поступила в центральное диспетчерское управление АО "Мосгаз" по каналам экстренной линии 112 в 19:34 мск. Аварийная бригада компании оперативно прибыла на место и провела осмотр квартиры.