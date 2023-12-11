Порядка 30 тыс. домохозяйств на востоке Канады остались без света из-за непогоды

По данным Национального метеобюро, скорость ветра при порывах достигает 28 м/с

ОТТАВА, 11 декабря. /ТАСС/. Около 30 тыс. домохозяйств и других строений лишились электроснабжения из-за ураганного ветра и проливных дождей, обрушившихся на атлантические канадские провинции Новая Шотландия, Нью-Брансуик и Остров принца Эдуарда. Об этом сообщил телеканал CTV.

По данным Национального метеобюро Канады, скорость ветра при порывах достигает 28 м/с. Из-за проливных дождей местами оказались подтоплены дороги. Кроме того, частично нарушено паромное сообщение между провинциями Атлантической Канады.

Ряд школ отменили занятия в понедельник. О пострадавших информации не поступало.