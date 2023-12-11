В Швейцарии задержали подозреваемого в убийстве двух человек

Прокуратура возбудила уголовное дело об умышленном убийстве

ТАСС, 11 декабря. Полиция Швейцарии задержала подозреваемого в стрельбе в Сьоне, в результате которой два человека погибли, один получил ранения. Об этом сообщила полиция кантона Вале.

"Благодаря оперативным данным правоохранительных органов, предполагаемый преступник был задержан сотрудниками межмуниципальной полиции Кран-Монтаны", - говорится в сообщении.

Личность подозреваемого не раскрывается.

Ранее полиция сообщала, что преступник мог знать своих жертв. Прокуратура возбудила уголовное дело об умышленном убийстве.