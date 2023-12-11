В Екатеринбурге учеников спецшколы обвиняют в 12 изнасилованиях

Потерпевшими по делу признаны двое детей

ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 декабря. /ТАСС/. Трое учащихся спецшколы в Екатеринбурге, где один из воспитанников сбежал и сообщил о сексуальном насилии со стороны других подростков, обвиняются в 12 эпизодах насильственных действий сексуального характера. Об этом сообщил ТАСС адвокат Георгий Краснов.

"Сегодня было оглашено обвинительное заключение в отношении троих несовершеннолетних подсудимых по делу спецшколы №124. Двум из них вменяется пять эпизодов насильственных действий сексуального характера в отношении одного несовершеннолетнего и один эпизод в отношении двух несовершеннолетних, а третьему подсудимому - четыре эпизода в отношении одного несовершеннолетнего. Всего 12 случаев насилия. Все трое свою вину категорически отрицают", - рассказал он, уточнив, что потерпевшими по делу признаны двое детей.

Ранее также стало известно о возбуждении уголовного дела о халатности в отношении директора спецшколы.

Дело рассматривается в Чкаловском районном суде. Следующее заседание состоится 26 декабря в закрытом режиме, отметил собеседник агентства. "Планируются допросы законных представителей потерпевших, свидетелей и исследование материалов уголовного дела", - пояснил Краснов.

В середине апреля в отношении двух учащихся школы № 124 в Екатеринбурге возбудили уголовное дело по ст. 132 УК РФ (насильственные действия сексуального характера). Суд арестовал обоих подростков. По сообщениям местных СМИ, поводом для проверки и возбуждения дела стал рассказ мальчика, сбежавшего из спецшколы и сообщившего, что осенью 2022 года он сам стал свидетелем сексуального насилия в отношении 12-летнего воспитанника. В министерстве образования и молодежной политики региона сообщали, что директора школы № 124 отстранили от выполнения служебных обязанностей, а власти оказывают помощь следствию.