В Оренбургской области загорелся склад с зерном

Площадь возгорания составляет 3600 кв. м

ТАСС, 11 декабря. Пожар охватил склад с зерном в Оренбургской области, сообщает МЧС России.

"В Оренбургской области огнеборцы МЧС России ликвидируют крупный пожар. В поселке Красноярском горит склад с зерном на 1 200 кв. м", - говорится в сообщении.

Позже в МЧС сообщили, что площадь возгорания на одноэтажном складе на территории фермерского хозяйства выросла до 3600 кв. м.

Огонь тушат 32 человека и 15 единиц техники.

Как сообщили в ГУ МЧС России по Оренбургской области, по предварительной информации, погибших и пострадавших нет.

В новость внесены изменения (22:24 мск) - выросла площадь возгорания.