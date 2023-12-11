Экспертиза подтвердила в деянии иноагента Кагарлицкого дискредитацию госвласти

Уголовное дело в отношении Бориса Кагарлицкого возбудила ФСБ из-за его поста о теракте на Крымском мосту в 2022 году

СЫКТЫВКАР, 11 декабря. /ТАСС/. Психолого-лингвистическая экспертиза обнаружила в ролике социолога и политолога Бориса Кагарлицкого (признан в РФ иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов) признание идеологии совершения взрыва с целью дискредитации органов государственной власти. Выводы экспертизы зачитал гособвинитель Павел Садомский на выездном заседании Коллегии Второго Западного окружного военного суда в Сыктывкаре.

"Психолого-лингвистическая экспертиза обнаружила психологические и лингвистические признаки признания идеологии и практики совершения взрыва, устрашающего население и создающего опасность для человека, причинение значительного имущественного ущерба в целях дискредитации деятельности государственной власти и воздействие на принятие органами власти Российской Федерации решения о прекращении проведения специальной военной операции <...>. То есть экспертиза видит однозначное толкование", - представил выводы экспертизы гособвинитель.

По словам гособвинителя, у Кагарлицкого "возник умысел публичного оправдания терроризма в целях его оправдания и формирования в соцсети "ВКонтакте", видеохостинге YouTube и мессенджере Telegram мнения признания идеологии и практики терроризма правильными и нуждающимися в поддержке путем размещения в открытом доступе самостоятельно сформулированного и подготовленного информационного видеоролика, оправдывающего совершение 8 октября 2022 теракта - взрыва на Крымском мосту". Кагарлицкому предъявлено окончательное обвинение по части 2 статьи 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием интернета).

Кагарлицкий признал дату создания ролика, его размещение, но не согласился оценкой эксперта. "Я категорически не согласен с предъявленным обвинением. Вину не признаю полностью", - сказал подсудимый.

Уголовное дело в отношении Кагарлицкого возбудила ФСБ из-за его поста о теракте на Крымском мосту в 2022 году. Дело расследовалось в Сыктывкаре, поэтому обвиняемый был этапирован и находится там под стражей.

Кагарлицкий - автор публикаций и исследований о проблемах левого движения в России и мире, преподавал в Московской высшей школе социальных и экономических наук. В 2018 году Минюст РФ признал его иноагентом. Основанием для этого стали совместные проекты социолога с Фондом Розы Люксембург (внесен в РФ в список иноагентов), который финансируется из Германии. В августе 2023 года Росфинмониторинг внес социолога и политолога в перечень террористов и экстремистов.