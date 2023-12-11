В Донецке при обстреле со стороны ВСУ пострадал человек

Повреждены два частных дома, газопровод, ЛЭП и продуктовый магазин

ДОНЕЦК, 11 декабря. /ТАСС/. Мужчина получил травмы при обстреле кассетными боеприпасами Ленинского района Донецка со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом сообщается в Telegram-канале представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

"По оперативным линиям представительства ДНР в СЦКК за 11 декабря по состоянию на 23:00 поступила информация о пострадавших среди гражданских лиц в городах республики. Донецк (Ленинский район): по улице Чемпионной, 80 ранен мужчина 1986 года рождения", - говорится в сообщении.

По информации представительства, по району в 19:20 было выпущено два снаряда калибра 155 мм с кассетной боевой частью. В результате обстрела были повреждены два частных жилых дома, газопровод, ЛЭП и продуктовый магазин.