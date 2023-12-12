В Воронеже из-за аварии более 100 многоквартирных домов остались без холодной воды

Аварийная бригада уже приступила к ремонтным работам

ВОРОНЕЖ, 12 декабря. /ТАСС/. Авария на водоводе диаметром 500 мм стала причиной отключения холодного водоснабжения в более чем 100 многоквартирных домов в Коминтерновском районе Воронежа, сообщила в своем телеграм-канале пресс-служба компании "Росводоканал Воронеж".

"По адресу проспект Московский, 141 наши специалисты обнаружили повреждение на водопроводных сетях диаметром 500 мм. Аварийная бригада уже приступила к аварийно-восстановительным работам. Для оперативного устранения нештатной ситуации перекрыли холодное водоснабжение", - говорится в сообщении.

Как уточняется в сообщении, холодная вода не поступает в более 100 многоквартирных домов в Коминтерновском районе Воронежа - на бульваре Победы, Московском проспекте, улицах 60 Армии, 60-летия ВЛКСМ, Владимира Невского, Маршала Жукова. По предварительным данным, отключение холодной воды затронуло несколько десятков тысяч жителей Коминтерновского района, сроки окончания работ по устранению аварии компания не уточняет.