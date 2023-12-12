В Оренбургской области локализовали пожар на складах с зерном

Площадь возгорания составила 7,2 тыс. кв. м

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Пожар на двух складах с зерном в Оренбургской области удалось локализовать на площади 7,2 тыс. кв. м, сообщили в МЧС России.

"В Оренбургской области огнеборцы МЧС России локализовали пожар на 7 200 кв. м. Горят два склада на территории фермерского хозяйства в поселке Красноярском", - рассказали в ведомстве.

Группировка на тушении пожара составляет 42 человека и 19 единиц техники.

Ранее сообщалось, что горит склад с зерном на площади 1,2 тыс. кв. м, позже площадь пожара выросла в три раза.