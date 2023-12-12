По предварительным данным, причинами происшествия стали скользкая дорога и летняя резина на иномарке

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Российский боксер Арслан Яллыев попал в ДТП на Lexus в центре Москвы. Автомобиль на большой скорости врезался в дерево на Новом Арбате. Об этом ТАСС сообщили в оперативных службах.

"По улице Новый Арбат в попавшем в ДТП Lexus за рулем находился боксер Арслан Яллыев. Он получил легкие травмы, в госпитализации не нуждается", - сказал собеседник агентства, добавив, что удар смягчили сработавшие подушки безопасности.

По предварительным данным, причинами происшествия стали скользкая дорога и летняя резина на иномарке. Машина принадлежит боксеру.

ДТП произошло вечером в понедельник в районе дома №19 на Новом Арбате. По данным пресс-службы столичного ГУ МВД России, пострадавших нет.

Яллыев - боксер-профессионал и кикбоксер, выступающий в тяжелой весовой категории. Входит в топ-35 лучших тяжеловесов мира.