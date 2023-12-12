На Камчатке произошло землетрясение магнитудой 4,6

Эпицентр находился в 56 км от поселка Усть-Камчатск

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 12 декабря. /ТАСС/. Землетрясение магнитудой 4,6 произошло в Камчатском крае, сообщил Камчатский филиал геофизической службы РАН.

"Землетрясение произошло на глубине 20 км. Магнитуда сейсмособытия составила 4,6. Эпицентр землетрясения находился в 56 км от поселка Усть-Камчатск", - следует из опубликованных данных.

В ГУ МЧС России по региону рассказали ТАСС, что, судя по инструментальным данным, в Усть-Камчатске ощущались подземные толчки силой до пяти баллов. Однако по словам местных жителей, они ощутили толчки силой до трех баллов.