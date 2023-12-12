В Уссурийске пограничники изъяли более 200 кг сушеного трепанга

Рыночная стоимость изъятого составляет более 19 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 12 декабря. /ТАСС/. Сотрудники пограничного управления ФСБ по Приморскому краю изъяли у иностранца в Уссурийске несколько мешков с краснокнижным сушеным трепангом, сообщили ТАСС в пресс-службе управления. Стоимость изъятого составила около 19 млн рублей.

"У иностранного гражданина, проживающего в одной из гостиниц города Уссурийска, изъято девять мешков с дальневосточным трепангом в сушеном виде. Документов, подтверждающих законность происхождения, иностранец предоставить не смог. В результате ихтиологического исследования установлено, что рыночная стоимость изъятой продукции составляет более 19 млн рублей", - сообщили в пресс-службе.

Уточняется, что общий вес изъятого моллюска составил более 200 кг в сухом виде. По этому факту проводится разбирательство.

Дальневосточный трепанг - морское животное типа иглокожих, которое добывают на юге Тихоокеанского побережья России. Он используется в традиционной китайской медицине, а также в России для производства лекарственных средств. Трепанг занесен в Красную книгу России, его добыча запрещена на территории Дальнего Востока. Каждую осень взрослые особи образуют массовые нерестовые скопления, которые привлекают браконьеров.