В Нижегородской области после драки школьников возбудили административные расследования

Рассматривается вопрос о помещении подростков, причастных к нанесению побоев, в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 12 декабря. /ТАСС/. Административные расследования возбуждены в Нижегородской области после драки школьников в городе Шахунья, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

"Возбуждены административные расследования, в рамках которых несовершеннолетние направлены для прохождения СМЭ (судебно-медицинской экспертизы - прим. ТАСС) с целью установления степени тяжести вреда, причиненного их здоровью. Также возбуждено административное расследование по факту причинения 12-летними участниками инцидента побоев 12-летней школьнице", - говорится в сообщении.

Ранее в местных Telegram-каналах появилось видео, на котором компания подростков избивает школьников. Утверждалось, что конфликт произошел между учениками разных школ из-за жалобы девочки, которую, якобы, ранее тоже избили. В полиции сообщили, что установили всех участников конфликта.

В полиции установили, что драка произошла в начале декабря в городе Шахунья. Трое несовершеннолетних в возрасте от 13 до 15 лет спровоцировали конфликт с тремя подростками в возрасте 12 лет. Предварительной причиной конфликта стало то, что 12-летние школьники ранее нанесли побои своей ровеснице, за которую их оппоненты решили таким образом заступиться.

В министерстве добавили, что собирают материалы для привлечения к ответственности родителей несовершеннолетних. Также рассматривается вопрос о помещении подростков, причастных к нанесению побоев, в Центр временного содержания несовершеннолетних правонарушителей. Двое подростков состоят на учете в подразделении по делам несовершеннолетних.