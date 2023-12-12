Под Томском потушили пожар в столовой санатория

В тушении возгорания задействовали 38 человек и 14 единиц техники

ТОМСК, 12 декабря. /ТАСС/. Пожарные ликвидировали возгорание в деревне Некрасово Томского района Томской области, где огонь охватил на площади 600 кв. метров крышу столовой санатория "Космонавт". Об этом сообщается на сайте ГУ МЧС по Томской области.

"12.12.2023 в 03:18 (23:18 мск понедельника) поступило сообщение о ликвидации пожара в санатории "Космонавт", - говорится в сообщении.

Сообщение о пожаре в корпусе столовой санатория "Космонавт" поступило 11 декабря в 19:55 (15:55 мск). Пожару был присвоен ранг № 2. Огонь охватил кровлю на площади 600 кв. м. Люди самостоятельно вышли на улицу до прибытия пожарных. В тушении пожара задействовали 38 человек и 14 единиц техники.