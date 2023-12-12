Вулкан Эбеко на Курилах выбросил пепел на высоту 2,5 км

Шлейф распространился в восточном направлении на 5 км

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 12 декабря. /ТАСС/. На вулкане Эбеко на острове Парамушир Большой Курильской гряды зафиксировали пепловый выброс высотой до 2,5 км.

Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Сахалинской области.

"Произошел пепловый выброс на высоту 2,5 км над уровнем моря", - рассказали в управлении. Шлейф распространился в восточном направлении на 5 км.

Эбеко расположен в северной части Парамушира. Высота вулкана - 1 156 м. Он активизировался в середине ноября 2016 года. Для него установлен оранжевый цветовой код опасности для авиации. Это означает, что вулкан проявляет повышенную активность с высокой вероятностью извержения.