Экс-директору КГБУ "Комсомольская-на-Амуре набережная реки Амур" ужесточили наказание

Суд увеличил срок до восьми лет лишения свободы

ХАБАРОВСК, 12 декабря. /ТАСС/. Суд в Комсомольске-на-Амуре ужесточил наказание для бывшего директора учреждения, которое занимается городской набережной. Ранее мужчину осудили за взятку на два года.

Об этом сообщили в прокуратуре Хабаровского края.

"Прокурор не согласился с чрезмерно мягким наказанием и обжаловал приговор. Хабаровский краевой суд согласился с доводами апелляционного представления прокурора и усилил срок основного наказания до восьми лет лишения свободы", - говорится в сообщении.

Приговор бывшему директору КГБУ "Комсомольская-на-Амуре набережная реки Амур" вынесли в январе. Мужчина признан виновным по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). Было установлено, что в 2021 году директор учреждения получил 17 млн рублей от представителя юридического лица, осуществляющего реконструкцию набережной. Суд назначил виновному наказание в виде двух лет в исправительной колонии строгого режима с взысканием штрафа в размере суммы взятки с лишением права занимать должности в государственных органах и органах местного самоуправления сроком на пять лет.