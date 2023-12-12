Жителя Чукотки приговорили к условному сроку за попытку вывоза 5 кг золота

Суд установил, что мужчина, работая в золотодобывающей артели в Иультинском районе, тайно похищал части-фракции добываемого драгметалла и прятал в заранее подготовленное хранилище

ТАСС, 12 декабря. Работник старательной артели на Чукотке попытался вывезти с предприятия около 5 кг золота общей стоимостью порядка 23 млн рублей, сообщили ТАСС в окружной прокуратуре.

"Весной 2023 года на тот момент уже бывший работник артели приехал к месту нахождения своего тайника и забрал похищенный драгоценный металл для вывоза за пределы округа, но его незаконные действия были пресечены при прохождении досмотра в здании аэропорта. Суд назначил подсудимому наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком три года", - сообщили в надзорном ведомстве.

Судом установлено, что мужчина, работая в золотодобывающей артели в Иультинском районе, тайно похищал части-фракции добываемого драгоценного металла и прятал в заранее подготовленное хранилище. Всего таким способом подсудимый похитил более 5 кг природного россыпного золота стоимостью более 23 млн рублей.