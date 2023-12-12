Во Владивостоке заявили, что более 90% заболевших коклюшем не были привиты

При этом вакцин в регионе достаточно, отметили в управлении Роспотребнадзора по Приморскому краю

ВЛАДИВОСТОК, 12 декабря. /ТАСС/. Рост заболеваемости коклюшем в Приморском крае и, в частности, во Владивостоке в ноябре и декабре 2023 года в более чем 90% случаев зафиксирован среди невакцинированных. При этом вакцин от этого заболевания достаточно, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

"Ноябрь и декабрь 2023 года отмечены в Приморье, как и в целом по России, ростом заболеваемости коклюшем. Пока ситуацию называют контролируемой, но есть случаи, когда классы и группы в детсадах закрывают на карантин. Это связано с тем, что накапливается некое количество детей и взрослых, у которых нет иммунитета к инфекции. Более 90% из числа заболевших коклюшем и приписанных к детской поликлинике №3 были не вакцинированы", - процитировала пресс-служба заведующую педиатрическим отделением детской поликлиники №3 во Владивостоке Светлану Анохину.

По ее словам, подобные всплески заболеваемости отмечаются с периодичностью раз в 4-6 лет.

При этом в ведомстве отметили, что вакцина от коклюша имеется сегодня во всех медучреждениях города и края.

Ранее Telegram-канал Mash сообщал об остром дефиците вакцин против кори и коклюша в медучреждениях 12 регионов России.