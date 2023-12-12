В Оренбургской области ликвидировали открытое горение на складах

Погибших нет

ТАСС, 12 декабря. Пожарные устранили открытое горение на двух складах в поселке Красноярский в Оренбургской области. Об этом сообщили на сайте ГУ МЧС России по региону.

"В настоящее время открытое горение ликвидировано. Работы продолжаются, проводится проливка и разбор конструкций. Погибших и травмированных нет", - указано в сообщении.

К ликвидации пожара на территории фермерского хозяйства привлечены 42 человека и 19 единиц техники.

Ранее сообщалось, что горит склад с зерном на площади 1,2 тыс. кв. м, позже площадь пожара выросла в несколько раз. Возгорание на двух складах удалось локализовать на площади 7,2 тыс. кв. м.​​​​​