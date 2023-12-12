В Иркутске при пожаре в пятиэтажке погибли родители и ребенок

Еще двое детей пострадали

ИРКУТСК, 12 декабря. /ТАСС/. Двое взрослых и ребенок погибли, еще двое детей пострадали в результате пожара в пятиэтажном жилом доме в Иркутске. Об этом сообщила пресс-служба прокуратуры Иркутской области.

"По предварительным данным, на месте погибли девятилетний ребенок и его отец. Спасаясь, погибла мать мальчика, при этом ей совместно с соседями удалось сохранить жизнь двоим детям в возрасте четырех и семи лет. Они госпитализированы в детское медицинское учреждение", - говорится в сообщении.

Возгорание произошло в ночь на вторник. Как сообщила пресс-служба следственного управления СК России по Иркутской области, во время пожара родители сбросили двух детей с балкона, где их поймали соседи. Сейчас пострадавшие находятся в реанимации в тяжелом состоянии.

Возбуждено уголовное дело по ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Назначена пожаро-техническая экспертиза. По предварительным данным, возгорание произошло в результате короткого замыкания электропроводки.