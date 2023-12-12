Два поселка под Абаканом в Хакасии подключили к основной линии электроснабжения

Речь идет о поселках Калинино и Расцвет в Усть-Абаканском районе

ТАСС, 12 декабря. Поселки в Усть-Абаканском районе, где с выходных наблюдаются отключения и перебои с электроснабжением, переведены на основную линию электроснабжения. Часть адресов по-прежнему не подключены, сообщила в своем Telegram-канале глава района Елена Егорова.

"Калинино и Расцвет переведены на основную питающую линию. <…> Замеры показали рост нагрузки до отметок, близких к критическим. В связи с этим принято решение по необходимому выводу нескольких трансформаторных подстанций из напряжения по скользящему графику поочередно каждые два часа", - сообщила Егорова, добавив, что "ряд улиц вновь был отключен, а некоторые не подключены совсем". Глава района попросила сообщать жителей о том, кому необходимо горячее питание или временное размещение.

В субботу региональный главк МЧС сообщал об отключениях в населенных пунктах Калинино и Расцвет. Тогда, по информации ведомства, под отключения попали 122 частных жилых дома, где проживают 265 человек. В свою очередь в компании "Россети Сибирь" сообщили, что отключения носят циклический характер и связаны с переходом на электроотопление без модернизации сетей. Проблемы с электроснабжением продолжались и в воскресенье, и в понедельник, из-за высоких нагрузок был поврежден силовой кабель. В понедельник на территории трех сельсоветов введен режим ЧС. Созданы два временных пункта размещения в Черногорске и один в Абакане.

В компании "Россети Сибирь" сообщили ТАСС, что силовой кабель был отремонтирован. "Каждые два часа смотрим нагрузку, если не уменьшается, то одни адреса выключаем, другие включаем", - добавили в компании.

По данным Гидрометцентра, на 07:00 (03:00 мск) в Абакане минус 35 градусов. По данным сайта Среднесибирского УГМС, 9-14 декабря в Абакане ожидается аномально холодная погода - среднесуточная температура воздуха прогнозируется ниже климатической нормы на 12 градусов и более.