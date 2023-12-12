В результате падения легкомоторного самолета в Австралии погибли два человека

В полиции штата Новый Южный Уэльс сообщили, что причиной аварии стало столкновение воздушного судна с линией электропередачи

СИДНЕЙ, 12 декабря. /ТАСС/. Два человека, находившиеся на борту легкомоторного самолета, погибли при его крушении на востоке австралийского континента. Об этом сообщили в полиции штата Новый Южный Уэльс.

Как отметили в ведомстве, самолет потерпел крушение около 08:50 по местному времени (00:50 мск) в районе Лилидэйл, расположенном в 350 км к юго-западу от Брисбена. Причиной аварии стало столкновение воздушного судна с линией электропередачи. "Сотрудники полицейского управления, а также бригады скорой помощи и аварийных служб штата находятся на месте происшествия. Мы считаем, что два человека, находившиеся на борту самолета, погибли", - указали в полиции.

Правоохранительные органы не предоставили информации о личности погибших и обстоятельствах аварии, однако отмечается, что к расследованию причин произошедшего будут подключены сотрудники государственного управления авиационной безопасности.