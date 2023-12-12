На Колыме продлили запрет на проезд по дороге Магадан - Балаганное - Талон

В регионе объявили экстренное предупреждение на 12 декабря

ТАСС, 12 декабря. Дорога Магадан - Балаганное - Талон в Магаданской области во вторник закрыта для транспорта из-за непогоды, сообщили в региональном министерстве дорожного хозяйства и транспорта.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями продлевается ранее введенное ограничение для движения всех видов транспорта на участке автомобильной дороги Магадан - Балаганное - Талон, км 14 - км 53, с 14:00 11 декабря 2023 года по 14:00 13 декабря 2023 года", - рассказали в ведомстве.

Ранее спасатели объявили на 12 декабря экстренное предупреждение в регионе в связи с ожидаемыми метелью, снегом и сильным ветром.

Трасса Магадан - Балаганное - Талон является единственной дорогой, которая ведет к селам Балаганное, Тауйск и Талон Ольского городского округа, где проживают более 1 тыс. человек. Длина автодороги составляет более 150 км.