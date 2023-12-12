На Урале из-за сильных морозов отменили уроки в школах

В федеральном округе зафиксировали морозы до 38 градусов

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 12 декабря. /ТАСС/. Очные занятия у школьников первой смены Уральского федерального округа отменены из-за сильных морозов.

"Сегодня, 12 декабря, очные занятия первой смены с 1-го по 11-й класс в Сургуте, Нижневартовске, Ханты-Мансийске, Белоярском, Когалыме, Лангепасе, Лянторе, Мегионе, Нефтеюганске, Покачах, Пыть-Яхе, Советском, Югорске, а также с 1-го по 8-й классы в Урае, Нягани и Радужном отменяются в связи с морозами до минус 38 градусов", - сказано в сообщении.

Также отменены занятия с 1-го по 11-й классы у школьников Челябинской области - в Челябинске и Магнитогорске, в Тюменской области - в Тюмени, Ялуторовске, Тобольске, Ишиме из-за морозов до минус 35 градусов. На Ямале также фиксируются морозы до 34 градусов, в городе Ноябрьск детям с 1-го по 6-й классы не рекомендуется выходить на улицу.