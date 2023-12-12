В Воронеже после аварии восстановили подачу воды в свыше 100 многоквартирных домов

Отключения затронули шесть улиц в Коминтерновском районе

ВОРОНЕЖ, 12 декабря. /ТАСС/. Аварийные бригады устранили аварию на водоводе диаметром 500 мм в Воронеже, где в результате аварии без холодной воды в понедельник остались жители более 100 многоквартирных домов. В настоящее время авария устранена, холодное водоснабжение восстановлено, сообщила в своем Telegram-канале пресс-служба компании "Росводоканал Воронеж".

"Специалисты закончили работы на поврежденном участке водовода около пяти утра. Холодное водоснабжение восстановлено", - говорится в сообщении.

Ранее "Росводоканал Воронеж" сообщал, что в понедельник была выявлена авария на водоводе диаметром 500 мм, из-за которой без воды остались жители более 100 многоквартирных домов в Коминтерновском районе города на шести улицах, а именно на бульваре Победы, Московскому проспекту, улицам 60 Армии, 60-летия ВЛКСМ, Владимира Невского, Маршала Жукова.