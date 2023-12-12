В Хакасии в ДТП погиб один человек

Еще пятеро пострадали

ТАСС, 12 декабря. Один человек погиб и пять пострадали в ДТП в селе Шира в Хакасии. Об этом говорится в сообщении ГИБДД республики.

"Один человек погиб и пять пострадали в ДТП в селе Шира", - говорится в сообщении.

По предварительной информации, автомобили ВАЗ-21310 ("Нива") выехал на встречную полосу и столкнулся с автомобилем ВАЗ-21099. В результате ДТП пассажирка автомобиля ВАЗ-21099 погибла. Водитель и пассажир этого автомобиля получили тяжелые травмы, они госпитализированы санитарной авиацией, как и водитель "Нивы". Еще двое пассажиров "Нивы" также получили травмы.

Водитель "Нивы" не имел водительских прав, и автошколе никогда не обучался. По факту ДТП возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, управляющим автомобилем, правил дорожного движения или эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть человека).