Самолет из Красноярска не смог вылететь в Таиланд

Проводится проверка

КРАСНОЯРСК, 12 декабря. /ТАСС/. Самолет не смог вылететь из Красноярска в Пхукет (Таиланд). Об этом сообщили ТАСС в аэропорту Красноярска.

"Дважды буксировали воздушное судно на взлет, но оба раза взлет не состоялся", - сказал собеседник агентства. О технических причинах не сообщается.

По его словам, вылет должен был состоятся в 23:30 (19:30 мск) в понедельник. Сейчас время вылета изменено на 14:00 (10:00 мск) вторника.

По информации пресс-службы Западно-Сибирской транспортной прокуратуры, проводится проверка соблюдения прав пассажиров, организована мобильная приемная для обращений граждан. В здании аэропорта вылета воздушного судна ожидают 387 пассажиров, из них 18 детей.

В Красноярске стоят аномальные морозы. В ночь на вторник столбик термометра опускался ниже минус 40 градусов.