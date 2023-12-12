В Якутии на реке Лене провалился под лед трактор с двумя людьми

По данным регионального управления МЧС, жители села Техтюр выехали на лед в несанкционированном месте

ЯКУТСК, 12 декабря. /ТАСС/. Трактор, в котором находились два человека, провалился под лед на несанкционированной переправе на реке Лене в 10-12 км от Якутска. Об этом сообщается в Telegram-канале регионального управления МЧС России.

"Поступила информация о том, что примерно в 10-12 км от Якутска на реке Лене провалился трактор, в котором находились два человека. На месте работают спасатели, инспекторы центра ГИМС, сотрудники ГИБДД, администрации Мегино-Кангаласского района и следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.

Установлено, что двое жителей села Техтюр выехали на лед в несанкционированном месте, в результате чего их трактор провалился. "Из кабины люди выйти не успели. Толщина льда на месте провала составляет 15 см. На данный момент спасателями проводятся работы по извлечению людей из трактора", - отметили в управлении.

На Лене между Якутском и Мегино-Кангаласским районом действует ледовая переправа Хатассы - Павловск. По ней могут передвигаться автомобили весом не более 3 тонн.