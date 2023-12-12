В Красноярском крае в мороз пропали две девочки из детского дома

Полиция ищет девушек 2006 и 2007 годов рождения

КРАСНОЯРСК, 12 декабря. /ТАСС/. Две девочки пропали в аномальные морозы из детского дома в Зеленогорске под Красноярском. На поиски детей ориентированы отряды полиции. Об этом сообщила пресс-служба регионального главка МВД.

"Полицейские устанавливают местонахождение воспитанниц зеленогорского детского дома 2006 и 2007 годов рождения. Девушки самовольно покинули учреждение в Зеленогорске в минувшее воскресенье и до настоящего времени не вернулись. На поиски подростков ориентированы все наружные наряды полиции. Ситуация осложняется сильными морозами, поскольку нахождение несовершеннолетних без присмотра взрослых может привести к опасным последствиям", - говорится в сообщении.

По данным среднесибирского УГМС, последние дни в центральных и южных районах Красноярского края сохраняется сильный мороз - температура воздуха местами до -47 градусов. На севере региона синоптики прогнозируют до -50 градусов.