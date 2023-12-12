В ДНР с начала СВО при обстрелах шахт погибли пять работников

Еще 16 получили ранения

ДОНЕЦК, 12 декабря. /ТАСС/. В результате обстрелов со стороны украинских войск с начала специальной военной операции погибли 5 работников угледобывающих предприятий Донецкой Народной Республики, еще 16 получили ранения. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе регионального министерства угля и энергетики.

"С начала СВО при обстрелах угледобывающих предприятий погибли 5 человек, 16 получили ранения. Это люди, которые под обстрелами погибли на рабочих местах", - сообщили в пресс-службе.

В числе погибших - сотрудники шахт имени А. А. Скочинского, им. Челюскинцев, "Трудовская" и шахта "Комсомолец Донбасса".