В Новой Москве семь человек пострадали при пожаре в частном доме

Возгорание ликвидировали

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Пожар произошел в СНТ в Новой Москве, сообщили ТАСС в пресс-службе городского главка МЧС РФ.

"В 05:58 мск поступило сообщение о пожаре в частном доме в СНТ "Ватутинки". В 08:24 мск возгорание ликвидировано", - сказали в главке.

В оперативных службах уточнили ТАСС, что площадь пожара составила почти 100 кв. м, в результате него пострадали семь человек.

Как уточнила столичная прокуратура, среди пострадавших есть дети. Ведомство вязло на контроль проведение доследственной проверки по факту пожара.