В Челябинской области мужчину осудили на 20 лет за побег с нападением на полицейских

Он выбежал из здания суда после оглашения приговора по делу об убийстве тещи

ЧЕЛЯБИНСК, 12 декабря. /ТАСС/. Челябинский областной суд признал местного жителя виновным в том, что он в декабре 2022 года после вынесения приговора за убийство тещи напал на сотрудников полиции, а после этого сбежал. Ему назначили наказание в виде 20 лет лишения свободы, сообщили журналистам в пресс-центре областной прокуратуры.

"Житель Карабаша Челябинской области признан виновным по ч. 3 ст. 313 УК РФ (побег из-под стражи), ст. 317 УК РФ (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов). С учетом позиции государственного обвинителя суд назначил виновному наказание в виде 20 лет лишения свободы с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, оставшегося срока - в исправительной колонии строгого режима", - сказали в пресс-центре.

В декабре 2022 года мужчина, будучи подсудимым, находился в здании Кыштымского городского суда в Карабаше. После оглашения приговора за убийство тещи он в конвойной комнате напал на сотрудников полиции, нанес им множественные удары колюще-режущими предметами, выбежал из здания суда. Его преступные действия пресек один из пострадавших сотрудников конвойной службы, который выстрелил подсудимому в бедро.