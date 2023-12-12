В Подмосковье перед судом предстанет глава компании-застройщика за ущерб в 5,5 млн рублей

По данным следствия, с сентября 2015 года по октябрь 2017 года гендиректор застройщика, занимающегося строительством четырех многоэтажных домов в Красногорске, незаконно передал участок придомовой территории в собственность коммерсанту

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Следователи завершили расследование уголовного дела о злоупотреблении полномочиями в отношении генерального директора компании-застройщика в Красногорске. Ущерб от деятельности обвиняемого составил около 5,5 млн рублей, сообщили ТАСС в пресс-службе ГСУ СК по Московской области.

"Следователем второго управления по расследованию особо важных дел ГСУ СК России по Московской области завершено расследование уголовного дела в отношении бывшего генерального директора одного из застройщиков. Он обвиняется в злоупотреблении полномочиями (ч. 1 ст. 201 УК РФ). <…> Собранные по уголовному делу доказательства и заключения экспертиз легли в основу обвинения. В ближайшее время оно вместе с утвержденным прокурором обвинительным заключением будет передано в Красногорский городской суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.

По данным следствия, в период с сентября 2015 года по октябрь 2017 года генеральный директор застройщика, занимающегося строительством четырех многоэтажных домов в Красногорске, незаконно передал участок придомовой территории в собственность коммерсанту. При этом мужчина не согласовал свои действия с собранием акционеров строительной организации. "В результате обвиняемый причинил имущественный вред компании застройщика на сумму свыше 5,5 млн рублей", - добавили в подмосковном главке СК.

Как отметили в пресс-службе, с коллективным заявлением в правоохранительные органы обратили жильцы. Новый собственник стал требовать с них оплату за парковочные места во дворе дома. В ходе расследования дела следователи допросили более 50 потерпевших и столько же свидетелей, а также провели 10 судебных экспертиз.