Под Иваново дети получили ожоги, провалившись в яму из-за прорыва теплотрассы

По предварительным данным, пострадали пятеро школьников

ТАСС, 12 декабря. Подротстки провалились в яму, которая образовалась на месте прорыва теплотрассы в Юже Ивановской области. Они получили ожоги, прокуратура проводит проверку по факту причинения вреда здоровью, сообщила пресс-служба прокуратуры по региону.

"Предварительно установлено, что сегодня группа несовершеннолетних по дороге в школу на улице Пушкина в Юже провалилась в образовавшийся в результате прорыва теплотрассы провал грунта [возле люка], получив ожоги. В ходе проверки, проведение которой поручено прокуратуре Южского района, будет дана оценка действиям организации, осуществляющей эксплуатацию тепловых сетей - ООО "Тепло людям. Южа", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе СУ СК по региону, предварительно, в результате ЧП пострадали пятеро детей. Ранее сообщалось о четырех пострадавших. "В результате падения школьники получили термические ожоги ног, им оказывается медицинская помощь", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы ведомства, возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей).

По данным пресс-службы УМВД по региону, пострадали подростки в возрасте от 9 до 15 лет. Дети помогали друг другу выбраться из образовавшейся ямы, а затем обратились за помощью в образовательное учреждение, откуда о ЧП сообщили в экстренные службы. "По предварительной информации, в настоящее время четверо несовершеннолетних госпитализированы. У них ожоги нижних конечностей 1 и 2 степени. Среди пострадавших - трое мальчиков и девочка", - говорится в сообщении полиции.

Как сообщили журналистам в пресс-службе правительства Ивановской области, губернатор региона Станислав Воскресенский поручил оказать необходимую помощь пострадавшим в результате аварии.