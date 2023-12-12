Белорусский пограничник, предположительно, покончил с собой на границе с Украиной

Обстоятельства смерти призванного на службу в мае 2023 года рядового 2003 года рождения выясняет следственно-оперативная группа

МИНСК, 12 декабря. /ТАСС/. Тело белорусского пограничника обнаружено с признаками суицида на границе с Украиной. Об этом говорится в сообщении на сайте Мозырского пограничного отряда Государственного пограничного комитета Белоруссии.

"Вчера, 11 декабря, на территории пограничной заставы "Роза Люксембург" [в Ельском районе Гомельской области] обнаружено тело военнослужащего с признаками суицида", - говорится в сообщении.

Обстоятельства смерти призванного на службу в мае 2023 года рядового 2003 года рождения выясняет следственно-оперативная группа.

Руководство Госпогранкомитета и командование Мозырского пограничного отряда выразили соболезнования родным и близким погибшего военнослужащего.