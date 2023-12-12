В Челябинске задержали двух подозреваемых в заказном убийстве жителя Воронежа

Мужчины были ранее судимы за тяжкие преступления

ЧЕЛЯБИНСК, 12 декабря. /ТАСС/. Сотрудники Росгвардии в Челябинске оказали содействие полицейским при задержании двух подозреваемых в заказном убийстве жителя Воронежа, найденного с огнестрельными ранениями вечером 17 ноября. Об этом журналистам сообщили в пресс-службе управления Росгвардии по Челябинской области.

"В Челябинске при содействии Росгвардии задержаны двое из трех подозреваемых в заказном убийстве, совершенном 17 ноября в Воронеже. Бойцы СОБР "Гром" управления Росгвардии по Челябинской области оказали содействие сотрудниками управления уголовного розыска ГУ МВД России по Воронежской области, а также ГУУР МВД России", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, задержанными оказались ранее судимые за тяжкие преступления мужчины. Это 45-летний предполагаемый исполнитель и его 26-летний соучастник. У старшего из них при обыске было изъято около 900 тыс. рублей, а у младшего - пять ножей и одна радиостанция. Оба проживали в Челябинске в соседних домах.

По информации пресс-службы, задержанные подозреваются в убийстве 43-летнего жителя города Воронежа, найденного с огнестрельными ранениями вечером 17 ноября во дворе одного из домов по улице Антонова-Овсеенко.