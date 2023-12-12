В Ленобласти более 20 человек привлекли к ответственности после рейда полиции

По данным пресс-службы ГУ МВД, повестки для постановки на воинский учет получили 35 доставленных в отделы полиции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 12 декабря. /ТАСС/. Более 20 человек в Ленинградской области и Санкт-Петербурге привлекли к ответственности после профилактического рейда сотрудников полиции, которым поступили жалобы от жителей. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В частности, поступили жалобы на живущих в деревне Верхние Осельки во Всеволожском районе цыган. Также сотрудники ведомства, получив оперативную информацию, проверили постояльцев апарт-отеля на Пулковском шоссе в Санкт-Петербурге.

По результатам мероприятий провели дактилоскопирование более 50 человек, доставленных в отделы полиции, 20 граждан привлекли к административной ответственности за нарушение порядка регистрации по месту проживания. "Побочный результат от рейда получили и представители военного комиссариата: повестки для постановки на воинский учет получили 35 доставленных [в отделы полиции]", - добавили в пресс-службе ГУ МВД.