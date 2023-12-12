Гособвинитель попросил суд назначить иноагенту Кагарлицкому 5,5 года лишения свободы

Социолога обвинили в публичных призывах к терроризму

СЫКТЫВКАР, 12 декабря. /ТАСС/. Государственный обвинитель попросил суд признать социолога и политолога Бориса Кагарлицкого (признан в РФ иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов) виновным в публичных призывах к терроризму и назначить ему наказание в виде пяти с половиной лет лишения свободы с запретом заниматься информационной деятельностью на два года. Гособвинитель Павел Садомский выступил в ходе прений на процессе на выездном заседании коллегии Второго Западного окружного военного суда в Сыктывкаре, сообщает корреспондент ТАСС.

"Предлагаю признать Кагарлицкого Бориса Юрьевича виновным в совершении преступления по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности с использованием интернета) и назначить ему наказание в виде лишения свободы сроком на пять лет и шесть месяцев с отбыванием в колонии общего режима с лишением права заниматься деятельностью, связанной с созданием и администрированием сайтов, электронных и информационных сетей сроком на два года", - сказал гособвинитель.

Как отметил гособвинитель, видеоролик "Взрывное поздравление кота Мостика" был опубликован в октябре 2022 года. Как заключил психолог в психолого-лингвистической экспертизе, "видеролик содержит психологические и лингвистические признаки признания идеологии и практики совершения взрыва, устрашающего население и создающего опасность для человека, причинение значительного имущественного ущерба в целях дискредитации деятельности государственной власти и воздействие на принятие органами власти Российской Федерации решения о прекращении проведения специальной военной операции. С позиции эксперта ролик имеет однозначное толкование".

Показания свидетелей

Депутат совета Ухты Леонид Красноперов, который обратил внимание на этот ролик и обратился в правоохранительные органы с просьбой дать ему правовую оценку, принципиально не согласился с позицией в ролике. По мнению свидетеля Валерия Теневого (бывший редактор проекта "Рабкор", идейным вдохновителем которого является Кагарлицкий), Кагарлицкий негативно относился к органам государственной власти, отметил гособвинитель. "Сторона обвинения считает вину доказанной. Квалификация деятельности Кагарлицкого нашла свое подтверждение. Его действия следует квалифицировать по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ как публичное оправдание терроризма. Инкриминируемое преступление носит категорию тяжких. С учетом отрицания вины основы для признания смягчающих оснований не имеется <…>. В отношении Кагарлицкого инициирована процедура банкротства. В случае признания его банкротом уголовное наказание в виде штрафа не может быть исполнено. Ему должно быть назначено лишение свободы", - сказал Садомский.

Позиция защиты

Как отметил адвокат Кагарлицкого Сергей Ерохов, три свидетеля, представленных обвинением, и заявитель Красноперов не показали, что Кагарлицкий высказывается с одобрением или в поддержку террористических актов на территории РФ. Свидетели со стороны защиты показали, что в своей научной и публичной деятельности Кагарлицкий осуждал теракты, насильственные акты, совершаемые на территории РФ. В ролике анализируются причины и последствия подрыва Крымского моста, делается вывод, что ничем хорошим для противников России подрыв моста не кончится. Путаница возникла из-за заголовка и юмористической подачи, что характерно для всех публикаций такого жанра, отметил адвокат.

"Эксперт посчитал, что словосочетание "взрывное поздравление" - это одобрение терроризма. Хотя широкому кругу пользователей известное другое назначение прилагательного "взрывной". Мы часто говорим "новость взорвала интернет" и все понимаем, что это не одобрение терроризма, а смысл - имело резонансное значение", - отметил Ерохов.

В части банкротства Кагарлицкого, он отметил, это шло во время нахождения его подзащитного под стражей и не было доверенности, по которой юристы могли бы вести эти дела. "Я обращался в Минюст, но Минюст говорит, что порядок не предусмотрен. Это же распространяется на вопросы с уплатой налогов, которые должны производиться лично, а не третьими лицами. Как показал Кагарлицкий, у него есть средства, чтобы покрыть [задолженность], а покрыть не можем, потому что он содержится под стражей. Защита считает профессора Кагарлицкого невиновным и просит суд обратить на это внимание при вынесении приговора", - сказал Ерохов.

Как сказал сам Кагарлицкий, он категорически не принимает обвинение. "Постоянно говорится о каком-то умысле, но никаких свидетельств, подтверждающих умысел, не было. Все обвинение строится на двух словах заголовка - "взрывное поздравление". Конечно, можно обвинить меня в двусмысленности. Заголовок был направлен на привлечение внимания зрителей в интернете, но стал причиной для привлечения к уголовной ответственности. Но одно дело - двусмысленное словосочетание, а другое - обвинение в умысле <…>. Говорить о том, что я сознательно, исподтишка устроил якобы провокацию, направленную на поддержку терроризма, - это абсурдно. Я не скрываюсь, не собираюсь прятаться", - сказал Кагарлицкий в прениях. В своем последнем слове он сказал, что выступать для него в поддержку терроризма - это противоречит цели всей его деятельности на протяжении 10-летий.

Уголовное дело в отношении Кагарлицкого возбудила ФСБ из-за его поста о теракте на Крымском мосту в 2022 году. Дело расследовалось в Сыктывкаре, поэтому обвиняемый был этапирован и находится там под стражей.

Борис Кагарлицкий - автор публикаций и исследований о проблемах левого движения в России и мире, преподавал в Московской высшей школе социальных и экономических наук. В 2018 году Минюст РФ признал его иноагентом. Основанием для этого стали совместные проекты социолога с Фондом Розы Люксембург (внесен в РФ в список иноагентов), который финансируется из Германии. В августе 2023 года Росфинмониторинг внес социолога и политолога в перечень террористов и экстремистов.