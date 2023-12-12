В Казани в ДТП пострадали три человека

Среди госпитализированных оказались двое детей

КАЗАНЬ, 12 декабря. /ТАСС/. В Казани трех человек госпитализировали в результате столкновения трех легковых автомобилей. Об этом сообщает городская Госавтоинспекция в Telegram-канале.

"12 декабря в 07:59 напротив дома 132а по улице Залесная водитель автомобиля ВАЗ-2114 не выбрал безопасную скорость, выехал на встречную полосу и столкнулся с двумя автомобилями. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель ВАЗ-2114 и пассажиры, среди которых двое несовершеннолетних детей, были госпитализированы", - говорится в сообщении.

В отношении водителя ВАЗ возбудили административное расследование по ст. 12.24 КоАП РФ (нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).