В Ростове-на-Дону военный суд приговорил участницу нацбатальона к пяти годам колонии

Гражданка Украины Виктория Ткаченко частично признала свою вину, сообщили в пресс-службе суда

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 12 декабря. /ТАСС/. Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил гражданку Украины Викторию Ткаченко, которая участвовала в обеспечении деятельности нацбатальона "Айдар" (признан террористической организацией и запрещен в РФ), к пяти годам колонии-поселения. Об этом сообщили журналистам в прокуратуре Ростовской области.

"Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.4 УК РФ (участие в террористическом сообществе). <…> Суд приговорил Викторию Ткаченко к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении", - говорится в сообщении.

Суд установил, что в декабре 2016 года Ткаченко добровольно заключила пятилетний контракт о прохождении военной службы в Вооруженных силах Украины (ВСУ). После окончания курсов первоначальной подготовки ее направили в 24-й отдельный штурмовой батальон "Айдар". С апреля 2017 года по ноябрь 2020 года Ткаченко несла военную службу на территории Донецкой и Луганской народных республик, выполняя "свои функциональные обязанности по обеспечению деятельности указанного террористического сообщества".

Приговор в законную силу не вступил, добавили в региональной прокуратуре. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, Ткаченко частично признала свою вину.