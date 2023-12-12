В ЛНР почти 400 человек пострадали из-за гололеда за два дня

Как сообщили в правительстве региона, из них 17 - дети

ЛУГАНСК, 12 декабря. /ТАСС/. Порядка 400 человек пострадали в Луганской Народной Республике (ЛНР) из-за гололеда за два дня, в том числе 311 человек обратились за помощью в Луганске. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона со ссылкой на министра здравоохранения ЛНР Наталию Пащенко.

"С 10 по 12 декабря в Луганске из-за гололеда к травматологам обратилось 311 человек, из них 17 - дети. Госпитализировано 24 луганчанина, направлены на амбулаторное лечение - 287 человек. На остальной территории республики в результате гололеда - 86 пострадавших", - говорится в сообщении. Пащенко призвала жителей республики не выходить на улицу без необходимости.

Из-за наледи на проводах ЛЭП более 100 тыс. абонентов в ЛНР 12 декабря остались без электричества.