Львова-Белова взяла на контроль ситуацию с насилием над подростком в колонии Новосибирска

Медики обнаружили в брюшной полости подростка деревянные щепки

ОМСК, 12 декабря. /ТАСС/. Аппарат уполномоченного при президенте России по правам ребенка Марии Львовой-Беловой взял на контроль ситуацию с надругательством над 16-летним подростком в воспитательной колонии в Новосибирской области. Об этом она сообщила ТАСС во время визита в Омскую область.

"Это все на контроле, и мы обязательно после получения данных в ходе расследования доведем [проверку] до конца", - сказала собеседница агентства.

Она подчеркнула, что все резонансные случаи находятся на контроле аппарата. В мониторинге нарушения прав несовершеннолетних участвует Следственный комитет и прокуратура.

В начале декабря стало известно, что трое осужденных надругались над 16-летним подростком в воспитательной колонии. Пострадавший в больнице с травмами. У подростка врачи нашли деревянные щепки в брюшной полости. Факт произошедшего подтвердила ТАСС уполномоченный по правам человека в регионе Нина Шалабаева.