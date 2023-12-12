В ЛНР количество абонентов без света выросло до 125 тыс.

Правительство региона сообщило, что причиной технологического сбоя стали ледяной дождь и порывы ветра

ЛУГАНСК, 12 декабря. /ТАСС/. Количество абонентов, оставшихся без электричества из-за непогоды в ЛНР, выросло до 125 тыс. Об этом сообщается в Telegram-канале правительства региона.

"Ледяной дождь и порывы ветра стали причиной технологических нарушений на энергообъектах по всей территории ЛНР. По состоянию на 11:00 утра, обесточено свыше 125 тыс. абонентов. Наибольшее количество отключений приходится на Кировский, Краснодонский, Перевальский, Ровеньковский и Рубежанские городские округа", - говорится в сообщении.

Ремонтом занимаются 83 бригады: 267 энергетиков и 93 единицы спецтехники.

Несмотря на погодные условия, специалисты продолжают восстанавливать подачу воды, устраняют прорывы и утечки на теплосетях.

Ранее сообщалось, что более 100 тыс. абонентов в ЛНР остались без электричества из-за наледи на проводах линий электропередачи.