В ДНР возбудили дело по факту мародерства на заводе "Азовэлектросталь"

Задержаны двое подозреваемых

ДОНЕЦК, 12 декабря. /ТАСС/. СК возбудил уголовное дело по факту мародерства в особо крупных размерах на заводе "Азовэлектросталь". Об этом ТАСС сообщили в следственном управлении СК РФ по Донецкой Народной Республике (ДНР).

"Вторым отделом по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Донецкой Народной Республике возбуждено уголовное дело по факту совершения с корыстной целью в период военного положения, не связанного с вынужденной необходимостью, противоправного безвозмездного изъятия имущества филиала "Азовэлектросталь" ГУП ДНР "ДПК" - государственное унитарное предприятие Донецкой Народной Республики "Донецкая промышленная компания" (п. "б" ч. 4 ст. 356.1 УК РФ)", - сообщили в управлении.

В результате следственных действий сотрудников регионального следственного управления СК совместно с УФСБ по ДНР удалось выяснить, что в период с 23 января по 1 июня 2023 года бывшее и действующее руководство ГУП ДНР "ДПК" (предприятие по производству сварочных электродов, порошковой проволоки и металлургических смесей), генеральный директор ГУП ДНР "Республиканский центр "Торговый дом "Втормет" изъяли имущество филиала "Азовэлектросталь" на сумму не менее 518 млн рублей.

По факту мародерства задержаны двое подозреваемых. Как уточнили в региональном управлении ФСБ, среди задержанных - советник министра промышленности и торговли ДНР Сергей Голощапов и директора ГУП "Донецкая промышленная компания" Алексей Петрусенко. Мужчины занимались переработкой в металлолом и дальнейшим сбытом нескольких цехов филиала "Азовэлектросталь". В ближайшее время им будет предъявлено обвинение и избрана мера пресечения.

Следственные мероприятия продолжатся.