В Майкопе после вмешательства прокуратуры возбудили дело по факту убийства собаки

Изначально в полиции вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела

МАЙКОП, 12 декабря. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Майкопе после убийства неизвестным домашней собаки, сообщила пресс-служба прокуратуры Адыгеи.

"По инициативе прокуратуры города по результатам дополнительной проверки с учетом указаний надзирающего прокурора отделом дознания ОМВД России по Майкопу вынесено постановление о возбуждении уголовного дела по ч. 1 ст. 245 УК РФ (жестокое обращение с животными)", - говорится в сообщении надзорного ведомства.

Прокуратура взяла ход расследования дела под контроль.

Питомца с огнестрельными ранениями обнаружил недалеко от своего дома местный житель. Он отвез собаку в ветеринарную клинику, однако спасти животное не удалось. О факте случившегося мужчина сообщил в полицию, где по результатам проверки вынесли постановление об отказе в возбуждении уголовного дела.