Кагарлицкого приговорили к штрафу в 600 тыс. рублей и освободили в зале суда

Второй Западный окружной военный суд признал социолога виновным в публичных призывах к терроризму

СЫКТЫВКАР, 12 декабря. /ТАСС/. Второй Западный окружной военный суд на выездном заседании в Сыктывкаре признал социолога и политолога Бориса Кагарлицкого (признан в РФ иноагентом и внесен в перечень террористов и экстремистов) виновным в публичных призывах к терроризму и приговорил к 600 тыс. рублей штрафа, сообщает корреспондент ТАСС.

"Суд постановил признать Кагарлицкого Бориса Юрьевича виновным по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ и назначил наказание в виде штрафа в 800 тыс. рублей с лишением права заниматься созданием и администрированием сайтов сроком на два года. Смягчить наказание до 600 тыс. рублей штрафа", - огласил приговор председательствующий судья.

При этом гособвинитель просил назначить подсудимому 5,5 года колонии.

ФСБ возбудила уголовное дело в отношении Кагарлицкого из-за его видеоролика в интернете о теракте на Крымском мосту в 2022 году. Заявителем выступил депутат совета Ухты Республики Коми Леонид Красноперов, который обратился в правоохранительные органы с просьбой о правовой оценке видеоролика. Дело расследовалось в Сыктывкаре, поэтому обвиняемый был этапирован и находился там под стражей.

Борис Кагарлицкий - автор публикаций и исследований о проблемах левого движения в России и мире, преподавал в Московской высшей школе социальных и экономических наук. В 2018 году Минюст РФ признал его иностранным агентом, а в августе 2023 года Росфинмониторинг внес в перечень террористов и экстремистов.