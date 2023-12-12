Суд приговорил главврача "Матросской Тишины" к семи годам колонии за фиктивные диагнозы

Александру Кравченко также запретили два года заниматься организационно-распорядительной деятельностью в Министерстве здравоохранения и осуществлять врачебную деятельность

МОСКВА, 12 декабря. /ТАСС/. Преображенский суд Москвы приговорил к семи годам колонии главврача больницы СИЗО "Матросская Тишина" Александра Кравченко за фиктивную постановку диагнозов четверым арестантам. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд признал виновным Кравченко А.В. по ч. 3 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями, повлекшее тяжкие последствия), а также по ч. 1 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий) и назначил ему наказание в виде семи лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима", - сказали в суде.

Ему также запрещено два года заниматься организационно-распорядительной деятельностью в Министерстве здравоохранения и два года осуществлять врачебную деятельность.

Представитель прокуратуры в прениях сторон попросил приговорить Кравченко к девяти годам колонии.

Изначально следствие обвиняло врача в том, что с 2020 по 2021 год он получил от следственно-арестованных и осужденных деньги за организацию медицинских освидетельствований, по результатам которых были приняты заведомо незаконные решения о наличии тяжелых заболеваний у осужденных и иных лиц. Однако затем обвинения во взятках были сняты. По новой версии обвинения, Кравченко ложно понял указание руководства о снижении перелимита заключенных и решил разгрузить СИЗО. Поэтому он выпустил по медицинским показаниям четырех осужденных на свободу. Вину Кравченко не признал.