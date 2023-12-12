В Японии суд приговорил трех бывших военных к условным срокам за домогательства

Согласно вынесенному приговору, троих мужчин, которых ранее уволили со службы, приговорили к двум годам тюрьмы с отсрочкой исполнения четыре года

ТОКИО, 12 декабря. /ТАСС/. Окружной суд Фукусимы приговорил трех бывших бойцов Сил самообороны Японии к условным тюремным срокам за сексуальные домогательствам и издевательства, которые они совершили в отношении военнослужащей Рины Гонои. Об этом сообщило агентство Kyodo.

Согласно вынесенному приговору, трое мужчин, которые ранее были уволены со службы, приговорены к двум годам тюрьмы с отсрочкой исполнения четыре года. Это означает условное наказание: если в течение четырех лет обвиняемый не совершит никаких серьезных правонарушений, фактический срок лишения свободы ему отбывать не придется.

Гонои подверглась домогательствам и издевательствам летом 2021 года во время службы на Хоккайдо. После этого Гонои уволилась из армии и развернула кампанию в интернете, где о схожих историях рассказали еще почти 150 бывших и действующих женщин-военнослужащих. Петиция с требованием расследования собрала более 100 тыс. подписей.

В сентябре 2022 года Министерство обороны Японии признало правоту девушки и принесло ей официальные извинения. В январе этого года Гонои подала иск в суд по делу о домогательстве.