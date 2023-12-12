В Якутии организатора ОПГ за махинации с участками приговорили к пяти годам колонии

Трех ее дочерей осудили соответственно на четыре года колонии и три года условно

ЯКУТСК, 12 декабря. /ТАСС/. Организатора ОПГ, связанной с махинациями с земельными участками в Якутске, приговорили к пяти годам лишения свободы, сообщила пресс-служба УФСБ России по Республике Саха (Якутия).

Сотрудники УФСБ России при проведении совместно с региональным МВД оперативно-разыскных мероприятий установили четырех женщин, которые использовали поддельные правоустанавливающие документы и оформляли свидетельства о праве на наследство на неразграниченные земельные участки. Они регистрировали их на себя в собственность. Ранее одну из них осудили за незаконное оформление права собственности на 16 земельных участков общей стоимостью более 50 млн рублей. Ее приговорили к семи годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

"Суд вынес решение в отношении остальных участников ОПГ, являющихся близкими родственниками. Так, организатор ОПГ 1967 года рождения приговорена судом к пяти годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима. Ее дочери 1985 и 1989 годов рождения приговорены соответственно к четырем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима и трем годам условно", - говорится в сообщении. Приговор суда не вступил в силу.

На этапе следствия на всю похищенную недвижимость наложили арест.